Рейтинг@Mail.ru
Кравцов анонсировал изменения в школьных кабинетах - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 27.06.2026 (обновлено: 10:22 27.06.2026)
Кравцов анонсировал изменения в школьных кабинетах

Кравцов: Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКабинет химии
Кабинет химии - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Кабинет химии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения планирует оснастить школьные кабинеты необходимым оборудованием в течение двух лет, заявил Кравцов.
  • В 2026 году ведомство оборудует кабинеты физики, ИЗО и музыки более чем в 22 тысячах школ, а в 2027-м — классы математики, химии и биологии.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минпросвещения планирует оснастить школьные кабинеты необходимым оборудованием в течение двух лет, заявил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки — это охватит более 22 тысяч школ. Закупка средств обучения и воспитания предусмотрена в рамках субсидий. Список нуждающихся в оснащении составлен по принципу целевой поддержки", — рассказал он.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Кравцов раскрыл подробности изменений в ЕГЭ по обществознанию
24 июня, 10:30
Работа предусмотрена нацпроектом "Молодежь и дети" и направлена на формирование единого пространства — не только в части содержания, но и условий реализации образовательных программ, отметил Кравцов.
"В 2027 году продолжим, оснастим кабинеты математики, химии и биологии", — добавил он.
По его словам, в 2025-м министерство уже оборудовало классы тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны и средствами защиты для преподавания ОБЗР. А в аудиториях для проведения уроков труда поступили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехника, а также оборудование для швейных и кулинарных мастерских.
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Кравцов рассказал, как изменились нормы на выполнение контрольных в школах
24 июня, 01:57
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала