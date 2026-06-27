Сборная Сенегала завоевала путевку в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Сенегала завоевала путевку в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Для сборной Сенегала это четвертый чемпионат мира. Их лучшим результатом был выход в четвертьфинал в 2002 году. Их соперник в 1/16 финала нынешнего турнира определится позднее.