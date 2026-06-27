Рейтинг@Mail.ru
Сборная Сенегала завоевала путевку в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:42 27.06.2026
Сборная Сенегала завоевала путевку в плей-офф ЧМ

Сборная Сенегала завоевала путевку в плей-офф чемпионата мира по футболу

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПап Гейе празднует забитый мяч во время матча чемпионата мира Сенегал - Ирак
Пап Гейе празднует забитый мяч во время матча чемпионата мира Сенегал - Ирак - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Пап Гейе празднует забитый мяч во время матча чемпионата мира Сенегал - Ирак
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Сенегала завоевала путевку в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
  • Сенегальцы стали третьими в квартете I и вошли в число участников плей-офф благодаря ничейному результату матча между сборными Египта и Ирана (1:1).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Сенегала завоевала путевку в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Сенегальцы стали третьими в квартете I и вошли в число участников плей-офф благодаря ничейному результату матча группы G между сборными Египта и Ирана (1:1). Они уже не опустятся ниже восьмого места в рейтинге сборных, занявших третьи места в своих группах.
Для сборной Сенегала это четвертый чемпионат мира. Их лучшим результатом был выход в четвертьфинал в 2002 году. Их соперник в 1/16 финала нынешнего турнира определится позднее.
Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Дешам признал недостатки схемы с четырьмя суперзвездами в нападении
17 июня, 01:04
 
ФутболСпортСенегалСШАКанадаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Бельгия
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Иран
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала