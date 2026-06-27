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Сборная Египта сыграла вничью с Ираном на ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
08:19 27.06.2026 (обновлено: 08:31 27.06.2026)
Сборная Египта сыграла вничью с Ираном на ЧМ

Египет и Иран сыграли вничью на ЧМ-2026

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:1.
  • Сборная Египта набрала 5 очков и пробилась в плей-офф со второго места в группе G.
  • С первого места в группе G в 1/16 финала вышла сборная Бельгии, у которой также 5 очков.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. У сборной Египта мяч забил Махмуд Сабер (5-я минута), гол иранцев на счету Рамина Резаэяна (14).
Полузащитник Мохаммад Мохеби, представляющий футбольный клуб "Ростов", вышел в стартовом составе иранцев и был заменен на первой добавленной ко второму тайму минуте.
Команда Египта набрала 5 очков и пробилась в плей-офф со второго места в группе, следующим соперником команды будет сборная Австралии. Египтяне вышли в плей-офф чемпионата мира впервые в истории. С первого места в группе G в 1/16 финала вышла сборная Бельгии (5 очков). Далее в таблице расположились команды Ирана (3) и Новой Зеландии (1). Иранцы по-прежнему сохраняют шансы на выход в 1/16 финала. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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