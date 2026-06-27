Сборная Египта сыграла вничью с Ираном на ЧМ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Команда Египта набрала 5 очков и пробилась в плей-офф со второго места в группе, следующим соперником команды будет сборная Австралии. Египтяне вышли в плей-офф чемпионата мира впервые в истории. С первого места в группе G в 1/16 финала вышла сборная Бельгии (5 очков). Далее в таблице расположились команды Ирана (3) и Новой Зеландии (1). Иранцы по-прежнему сохраняют шансы на выход в 1/16 финала. Чемпионат мира завершится 19 июля.