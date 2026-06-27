Сборная Египта сыграла вничью с Ираном на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:1.
- Сборная Египта набрала 5 очков и пробилась в плей-офф со второго места в группе G.
- С первого места в группе G в 1/16 финала вышла сборная Бельгии, у которой также 5 очков.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Полузащитник Мохаммад Мохеби, представляющий футбольный клуб "Ростов", вышел в стартовом составе иранцев и был заменен на первой добавленной ко второму тайму минуте.
Команда Египта набрала 5 очков и пробилась в плей-офф со второго места в группе, следующим соперником команды будет сборная Австралии. Египтяне вышли в плей-офф чемпионата мира впервые в истории. С первого места в группе G в 1/16 финала вышла сборная Бельгии (5 очков). Далее в таблице расположились команды Ирана (3) и Новой Зеландии (1). Иранцы по-прежнему сохраняют шансы на выход в 1/16 финала. Чемпионат мира завершится 19 июля.