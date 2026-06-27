Виктор Са покинул "Краснодар"

Са перешел в "Краснодар" зимой 2024 года. В составе "быков" бразилец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 8 результативных передач. В сезоне-2024/25 вингер помог команде впервые в истории выиграть чемпионат России.