Виктор Са покинул "Краснодар"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин заявил, что футболист Виктор Са покинул команду.
- Контракт «Краснодара» с 32-летним Виктором Са был рассчитан до конца июня 2026 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин заявил РИА Новости, что футболист Виктор Са покинул команду.
Контракт "Краснодара" с 32-летним Са был рассчитан до конца июня 2026 года.
"Виктор Са покинул команду", - сказал Бузникин.
Са перешел в "Краснодар" зимой 2024 года. В составе "быков" бразилец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 8 результативных передач. В сезоне-2024/25 вингер помог команде впервые в истории выиграть чемпионат России.
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