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Виктор Са покинул "Краснодар" - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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17:55 27.06.2026 (обновлено: 18:10 27.06.2026)
Виктор Са покинул "Краснодар"

В "Краснодаре" сообщили об уходе футболиста Са

© Фото : Соцсети спортсменаВиктор Са
Виктор Са - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Виктор Са. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин заявил, что футболист Виктор Са покинул команду.
  • Контракт «Краснодара» с 32-летним Виктором Са был рассчитан до конца июня 2026 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин заявил РИА Новости, что футболист Виктор Са покинул команду.
Контракт "Краснодара" с 32-летним Са был рассчитан до конца июня 2026 года.
"Виктор Са покинул команду", - сказал Бузникин.
Са перешел в "Краснодар" зимой 2024 года. В составе "быков" бразилец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 8 результативных передач. В сезоне-2024/25 вингер помог команде впервые в истории выиграть чемпионат России.
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