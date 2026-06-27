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В "Рубине" объяснили, почему не продлили контракт с Кузяевым - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
12:01 27.06.2026 (обновлено: 12:20 27.06.2026)
В "Рубине" объяснили, почему не продлили контракт с Кузяевым

Гендиректор "Рубина" назвал непродление контракта с Кузяевым решением тренера

© Фото : Официальный сайт ФК "Гавр"Далер Кузяев
Далер Кузяев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Официальный сайт ФК "Гавр"
Далер Кузяев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение о непродлении контракта с полузащитником Далером Кузяевым было принято главным тренером футбольного клуба "Рубин" Франком Артигой.
  • Далер Кузяев перешел в "Рубин" в сентябре 2025 года и провел за команду 19 матчей без результативных действий.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Александр Айбатов в разговоре с РИА Новости заявил, что решение о непродлении контракта с полузащитником Далером Кузяевым было принято главным тренером команды Франком Артигой.
Кузяев перешел в "Рубин" в сентябре 2025 года, подписав контракт до конца сезона. За казанцев 33-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
"У Далера закончился контракт. Непродление - это решение тренера", - сказал Айбатов.
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