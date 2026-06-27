В "Рубине" объяснили, почему не продлили контракт с Кузяевым

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Александр Айбатов в разговоре с РИА Новости заявил, что решение о непродлении контракта с полузащитником Далером Кузяевым было принято главным тренером команды Франком Артигой.