Пять россиян выбрали во втором раунде драфта НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ в Баффало.

Под общим 43-м номером «Колорадо Эвеланш» выбрал 18-летнего нападающего Егора Шилова, выступающего за «Викториавилл Тайгерз».

«Нью-Джерси Девилз» выбрал Никиту Щербакова, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Олега Кулебякина, «Бостон Брюинз» — Юрия Иванова, а под 55-м номером был выбран Алан Шайхлисламов.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).

Под общим 43-м номером (11-м во втором раунде) клуб " Колорадо Эвеланш " выбрал 18-летнего нападающего Егора Шилова. Уроженец Тюмени выступает за "Викториавилл Тайгерз" из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В минувшем сезоне он набрал 82 (32+50) очка в 63 матчах.

Следом за ним "Нью-Джерси Девилз" выбрал 18-летнего защитника Никиту Щербакова, который дебютировал за уфимский "Салават Юлаев" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/26, проведя семь матчей без набранных очков. Также уроженец Челябинска выступает за "Толпар" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и "Торос" во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Под общим 52-м номером "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбрал 18-летнего уроженца Санкт-Петербурга нападающего Олега Кулебякина, выступающего за клуб QMJHL "Галифакс Мусхедз". Под 55-м номером был выбран 17-летний уроженец Ижевска форвард Алан Шайхлисламов, представляющий систему "Салавата Юлаева". Следом за ним "Бостон Брюинз" выбрал 17-летнего голкипера системы московского "Спартака" Юрия Иванова.