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Пять россиян выбрали во втором раунде драфта НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Хоккей
 
20:02 27.06.2026
Пять россиян выбрали во втором раунде драфта НХЛ

Пять россиян выбрали во втором раунде драфта НХЛ в Баффало

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлюшка, коньки, шайба, лед, хоккей
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ в Баффало.
  • Под общим 43-м номером «Колорадо Эвеланш» выбрал 18-летнего нападающего Егора Шилова, выступающего за «Викториавилл Тайгерз».
  • «Нью-Джерси Девилз» выбрал Никиту Щербакова, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Олега Кулебякина, «Бостон Брюинз» — Юрия Иванова, а под 55-м номером был выбран Алан Шайхлисламов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).
Под общим 43-м номером (11-м во втором раунде) клуб "Колорадо Эвеланш" выбрал 18-летнего нападающего Егора Шилова. Уроженец Тюмени выступает за "Викториавилл Тайгерз" из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В минувшем сезоне он набрал 82 (32+50) очка в 63 матчах.
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Следом за ним "Нью-Джерси Девилз" выбрал 18-летнего защитника Никиту Щербакова, который дебютировал за уфимский "Салават Юлаев" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/26, проведя семь матчей без набранных очков. Также уроженец Челябинска выступает за "Толпар" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и "Торос" во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
Под общим 52-м номером "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбрал 18-летнего уроженца Санкт-Петербурга нападающего Олега Кулебякина, выступающего за клуб QMJHL "Галифакс Мусхедз". Под 55-м номером был выбран 17-летний уроженец Ижевска форвард Алан Шайхлисламов, представляющий систему "Салавата Юлаева". Следом за ним "Бостон Брюинз" выбрал 17-летнего голкипера системы московского "Спартака" Юрия Иванова.
Ранее в первом раунде драфта были выбраны трое россиян. В субботу в Баффало проходят раунды драфта со второго по седьмой.
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ХоккейСпортQMJHLКолорадо ЭвеланшНью-Джерси ДевилзСалават ЮлаевНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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