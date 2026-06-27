Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без последствий запрет на использование государственной символики РФ командой по художественной гимнастике в Румынии.
- Запрет на использование государственной символики РФ был введен в Румынии.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия не оставит без последствий запрет на использование государственной символики РФ командой по художественной гимнастике в Румынии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства
15 ноября 2025, 01:47