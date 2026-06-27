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МИД: Россия не оставит без последствий запрет на флаг на турнире в Румынии - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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16:04 27.06.2026 (обновлено: 16:22 27.06.2026)
МИД: Россия не оставит без последствий запрет на флаг на турнире в Румынии

Захарова: Россия не оставит без последствий запрет на символику РФ в Румынии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без последствий запрет на использование государственной символики РФ командой по художественной гимнастике в Румынии.
  • Запрет на использование государственной символики РФ был введен в Румынии.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия не оставит без последствий запрет на использование государственной символики РФ командой по художественной гимнастике в Румынии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос", - заявила Захарова, комментируя запрет в Румынии на использование российской командой по художественной гимнастике государственной символики РФ.
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РоссияРумынияМария Захарова
 
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