РФС: работу Мажича можно сравнить с работой в клубе со средним бюджетом

"Можно сравнить его (Мажича) работу с работой в команде со средним бюджетом, которая не может закрыть свои проблемы покупкой дорогостоящих игроков. Он должен работать с теми, кто есть, и эту работу он выполняет качественно. Тем более, с учетом массовой ротации и введения молодых игроков, его работу оцениваем крайне позитивно. Находясь внутри, честно скажу, я не знаю большого количества людей, которые могли бы эту работу выполнить лучше. Всегда хочется лучшего судейства, но есть ли люди, доступные для России, которые могут эту работу выполнить – большой вопрос", - сказал Каманцев.