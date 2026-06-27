РФС: работу Мажича можно сравнить с работой в клубе со средним бюджетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФС продлил контракт с Милорадом Мажичем.
- Павел Каманцев оценил работу Милорада Мажича в департаменте судейства РФС крайне позитивно.
- Каманцев считает, что Мажич справляется с работой на высоком уровне, несмотря на сложности, связанные с массовой ротацией и введением молодых игроков.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Работу главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича можно сравнить с работой в футбольном клубе со средним бюджетом, и он справляется с ней отлично, сказал РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Каманцев.
"Можно сравнить его (Мажича) работу с работой в команде со средним бюджетом, которая не может закрыть свои проблемы покупкой дорогостоящих игроков. Он должен работать с теми, кто есть, и эту работу он выполняет качественно. Тем более, с учетом массовой ротации и введения молодых игроков, его работу оцениваем крайне позитивно. Находясь внутри, честно скажу, я не знаю большого количества людей, которые могли бы эту работу выполнить лучше. Всегда хочется лучшего судейства, но есть ли люди, доступные для России, которые могут эту работу выполнить – большой вопрос", - сказал Каманцев.