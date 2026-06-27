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РФС: работу Мажича можно сравнить с работой в клубе со средним бюджетом - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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14:52 27.06.2026
РФС: работу Мажича можно сравнить с работой в клубе со средним бюджетом

РФС: работу Милорада Мажича можно сравнить с работой в клубе со средним бюджетом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМилорад Мажич
Милорад Мажич - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФС продлил контракт с Милорадом Мажичем.
  • Павел Каманцев оценил работу Милорада Мажича в департаменте судейства РФС крайне позитивно.
  • Каманцев считает, что Мажич справляется с работой на высоком уровне, несмотря на сложности, связанные с массовой ротацией и введением молодых игроков.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Работу главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича можно сравнить с работой в футбольном клубе со средним бюджетом, и он справляется с ней отлично, сказал РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Каманцев.
Ранее Каманцев сообщил РИА Новости, что РФС продлил контракт с Мажичем. В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Летом 2023 года специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования.
"Можно сравнить его (Мажича) работу с работой в команде со средним бюджетом, которая не может закрыть свои проблемы покупкой дорогостоящих игроков. Он должен работать с теми, кто есть, и эту работу он выполняет качественно. Тем более, с учетом массовой ротации и введения молодых игроков, его работу оцениваем крайне позитивно. Находясь внутри, честно скажу, я не знаю большого количества людей, которые могли бы эту работу выполнить лучше. Всегда хочется лучшего судейства, но есть ли люди, доступные для России, которые могут эту работу выполнить – большой вопрос", - сказал Каманцев.
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