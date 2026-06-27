Стало известно, репетиторы по какому предмету зарабатывают больше всего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Репетиторы по физике в России являются самыми высокооплачиваемыми, их средний доход составляет более 80 тысяч рублей в месяц.
- На втором и третьем местах по сумме заработка расположились репетиторы по информатике и английскому языку соответственно.
- Фактический уровень дохода репетиторов зависит от опыта и квалификации преподавателя, региона работы, формата занятости и количества часов в неделю.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Самые высокооплачиваемые репетиторы в России - это те, кто преподает физику, они зарабатывают в среднем по стране свыше 80 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".
"За январь-май 2026 года вакансии для репетиторов по физике стали самыми высокооплачиваемыми - средний предлагаемый доход составляет 82,3 тысячи рублей в месяц", - подсчитали аналитики.
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На втором месте по сумме заработка расположились репетиторы по информатике (78,26 тысячи рублей в месяц), а на третьем - репетиторы по английскому языку (74,34 тысячи рублей в месяц).
Также в топ-5 самых высокооплачиваемых репетиторов вошли преподаватели математики (70,95 тысячи рублей в месяц) и литературы (69,24 тысячи рублей в месяц).
"Важно учитывать, что фактический уровень дохода репетиторов зависит от ряда факторов: опыта и квалификации преподавателя, региона работы, формата занятости и количества часов в неделю. Кроме того, репетиторы чаще всего работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, поэтому итоговый доход может существенно варьироваться в зависимости от интенсивности работы и количества учеников", - прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
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