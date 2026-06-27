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Расселл выиграл скандальную квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
18:23 27.06.2026 (обновлено: 22:35 27.06.2026)
Расселл выиграл скандальную квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Расселл стал победителем квалификации Гран-при Австрии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжордж Расселл
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Джордж Расселл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Джордж Расселл стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
  • Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разбил болид, влетев в стену во время последней попытки.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на гоночной трассе в Шпильберге.
Время Расселла - 1 минута 6,113 секунды. Вторым стал пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер (отставание - 0,236 секунды). Третьим - его одноклубник британец Льюис Хэмилтон (+0,295).
Также в первую десятку вошли: 4. Кими Антонелли (Италия, "Мерседес", +0,301), 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл", +0,362), 6. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен", +0,389), 7. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен", +0,398), 8. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл", +0,519), 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз", +0,842), 10. Арвид Линдблад (Великобритания, "Рейсинг Буллз", +0,894).
Четырехкратный чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен разбил болид, влетев в стену во время последней попытки.
Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.
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Формула-1АвтоДжордж РасселлШарль ЛеклерЛьюис ХэмилтонРед Булл (Мюнхен)ФеррариМерседес
 
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