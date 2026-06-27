Расселл выиграл скандальную квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ Британец Джордж Расселл стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разбил болид, влетев в стену во время последней попытки.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на гоночной трассе в Шпильберге.

Время Расселла - 1 минута 6,113 секунды. Вторым стал пилот " Феррари " монегаск Шарль Леклер (отставание - 0,236 секунды). Третьим - его одноклубник британец Льюис Хэмилтон (+0,295).

Также в первую десятку вошли: 4. Кими Антонелли (Италия, "Мерседес", +0,301), 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл", +0,362), 6. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен", +0,389), 7. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен", +0,398), 8. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл", +0,519), 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз", +0,842), 10. Арвид Линдблад (Великобритания, "Рейсинг Буллз", +0,894).

Четырехкратный чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен разбил болид, влетев в стену во время последней попытки.