Российским выпускникам присущ ген победителей, заявил Путин

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российским выпускникам присущ ген победителей, в их душе воля и сплоченность народа страны, а также нравственная сила предков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Главное - настойчиво и упорно идти к достижению целей и, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, равнения на ее героев и уважения к вечным, непреходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой", - заключил Путин.