Российским выпускникам присущ ген победителей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы и записал для них видеообращение.
- Путин заявил, что выпускникам присущ «ген победителей», в их душе — воля и сплоченность народа страны, а также нравственная сила предков.
- Президент подчеркнул, что выпускникам российских школ предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российским выпускникам присущ ген победителей, в их душе воля и сплоченность народа страны, а также нравственная сила предков, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы и записал для них видеообращение. Он подчеркнул, что именно им скоро предстоит взять на себя ответственность за Россию, продолжить историю ее свершений и созидать наследие, которое затем будет передано следующим поколениям.
"Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос", - сказал Путин.
В будущем выпускникам российских школ предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве, добавил президент.
"Главное - настойчиво и упорно идти к достижению целей и, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, равнения на ее героев и уважения к вечным, непреходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой", - заключил Путин.