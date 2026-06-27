Рейтинг@Mail.ru
Российским выпускникам присущ ген победителей, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 27.06.2026
Российским выпускникам присущ ген победителей, заявил Путин

Путин: российским выпускникам присущ ген победителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы и записал для них видеообращение.
  • Путин заявил, что выпускникам присущ «ген победителей», в их душе — воля и сплоченность народа страны, а также нравственная сила предков.
  • Президент подчеркнул, что выпускникам российских школ предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российским выпускникам присущ ген победителей, в их душе воля и сплоченность народа страны, а также нравственная сила предков, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы и записал для них видеообращение. Он подчеркнул, что именно им скоро предстоит взять на себя ответственность за Россию, продолжить историю ее свершений и созидать наследие, которое затем будет передано следующим поколениям.
"Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос", - сказал Путин.
В будущем выпускникам российских школ предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве, добавил президент.
"Главное - настойчиво и упорно идти к достижению целей и, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, равнения на ее героев и уважения к вечным, непреходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой", - заключил Путин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Володин поздравил российских школьников с выпускным
Вчера, 08:41
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала