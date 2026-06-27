Путин поздравил российских выпускников

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы.

Он выразил благодарность учителям за их важную миссию в воспитании школьников.

Путин пожелал выпускникам найти свое призвание и успехов в будущем.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы, пожелав им найти свое призвание.

"Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных, наставников с окончанием школы, с замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школой связана большая часть вашей жизни: важные для вас события, эмоции, переживания, для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент, воспоминание о котором вы тоже пронесете сквозь годы", — сказал Путин в видеообращении.

Он выразил благодарность учителям, которые, по словам президента, открывали для школьников "безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности" и делали все, чтобы ученики выросли хорошими.

"Это очень непростая и очень важная миссия", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, перед выпускниками сейчас открыто широкое пространство возможностей, и как они этим распорядятся зависит, в первую очередь, от них.