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Путин поздравил российских выпускников - РИА Новости, 27.06.2026
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00:04 27.06.2026 (обновлено: 01:37 27.06.2026)
Путин поздравил российских выпускников

Путин пожелал выпускникам идти вперед и найти свое призвание

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы.
  • Он выразил благодарность учителям за их важную миссию в воспитании школьников.
  • Путин пожелал выпускникам найти свое призвание и успехов в будущем.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы, пожелав им найти свое призвание.
"Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных, наставников с окончанием школы, с замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школой связана большая часть вашей жизни: важные для вас события, эмоции, переживания, для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент, воспоминание о котором вы тоже пронесете сквозь годы", — сказал Путин в видеообращении.
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Он выразил благодарность учителям, которые, по словам президента, открывали для школьников "безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности" и делали все, чтобы ученики выросли хорошими.
"Это очень непростая и очень важная миссия", — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, перед выпускниками сейчас открыто широкое пространство возможностей, и как они этим распорядятся зависит, в первую очередь, от них.
"Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте", — обратился президент к выпускникам, пожелав им счастья и больших успехов.
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