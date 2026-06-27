В Польше задержали украинца, угрожавшего Навроцкому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту Республики Польша Каролю Навроцкому.
- Задержанному будет предъявлено обвинение в нарушении статьи 226 Уголовного кодекса Польши, предусматривающей штраф и тюремное заключение до двух лет.
ВАРШАВА, 27 июн - РИА Новости. Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, угрожавшего президенту республики Каролю Навроцкому, сообщила агентству PAP представительница управления полиции города Зелена-Гура Анна Баран.
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"Следователи уголовного отдела управления полиции Зелена-Гуры задержали мужчину, который угрожал президенту Республики Польша", - сказала она.
По имеющимся данным, угрозы, предположительно, прозвучали во время онлайн-дискуссии: 36-летний мужчина вел беседу с человеком, личность которого пока не установлена. Содержание угроз не приводится.
Задержанного доставят в прокуратуру в субботу. Гражданину Украины будет предъявлено обвинение в нарушении статьи 226 Уголовного кодекса, которая касается публичного оскорбления или унижения конституционного органа Республики Польша. За это предусмотрен штраф и тюремное заключение сроком до двух лет.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация