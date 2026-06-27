В Польше задержали украинца, угрожавшего Навроцкому

"Следователи уголовного отдела управления полиции Зелена-Гуры задержали мужчину, который угрожал президенту Республики Польша", - сказала она.

По имеющимся данным, угрозы, предположительно, прозвучали во время онлайн-дискуссии: 36-летний мужчина вел беседу с человеком, личность которого пока не установлена. Содержание угроз не приводится.