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"Противоречит интересам": в Польше сделали тревожное для Украины заявление - РИА Новости, 27.06.2026
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07:27 27.06.2026
"Противоречит интересам": в Польше сделали тревожное для Украины заявление

Вице-спикер сейма Босак: большинство населения Польши против Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак отметил, что 60 % поляков против вступления Украины в Европейский союз, так как это противоречит польским военным, экономическим, демографическим и историческим интересам.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство поляков против ускорения вступления Украины в ЕС из-за большого числа противоречий между странами, заявил в X вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.
"Шестьдесят процентов поляков выступают против вступления Украины в Европейский союз. Поляки понимают, что согласие на вступление Украины противоречит польским военным, экономическим, демографическим и историческим интересам", — сказал он.
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По словам политика, именно поэтому вызывает вопросы тот факт, что премьер-министр Дональд Туск менее двух недель назад не только одобрил запуск Евросоюзом переговоров с Украиной, но и не предпринял никаких ответных действий.
"В то же время Венгрия в обмен на свое согласие получила договор, предоставляющий новые права венгерскому меньшинству на Украине", — пожаловался Босак.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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