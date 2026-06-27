В Петербурге выпускникам мариупольских школ вручили аттестаты

Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении"

Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Таврическом дворце прошла церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» и аттестатов о среднем общем образовании выпускникам из Санкт-Петербурга и Мариуполя.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Мариуполя Антон Кольцов обратились к выпускникам с напутственными словами.

Более 80 лучших выпускников Мариуполя получили аттестаты и медали из рук губернатора Петербурга и главы Мариуполя, а также Беглов вручил аттестаты и медали выпускникам Петербурга, получившим стобалльные результаты на ЕГЭ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении", а также аттестатов о среднем общем образовании состоялась в Таврическом дворце, передает корреспондент РИА Новости.

Александр Беглов. "Я вас поздравляю. Трудолюбие у вас есть, стрессоустойчивость тоже есть, а все остальное приложится... Удачи вам, успехов, попутного ветра", - обратился к выпускникам губернатор Петербурга

Он напомнил, что в субботу на празднике "Алые паруса" выпускники смогут увидеть шествие брига "Россия" под алыми парусами.

"Сегодня главная площадь Петербурга, Дворцовая площадь, - ваша", - добавил Беглов.

Глава Мариуполя Антон Кольцов в своем напутствии выпускникам пожелал им успехов на профессиональном поприще.

"Я хочу вам пожелать, чтобы вы полюбили свою будущую профессию, чтобы вы состоялись как профессионалы, а сегодня - просто насладитесь моментом", - сказал он.

Кольцов поблагодарил власти Петербурга за то, что выпускники из Мариуполя традиционно становятся гостями "Алых парусов".

© Фото : Александр Беглов/MAX Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении" © Фото : Александр Беглов/MAX Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении"

В ходе церемонии в Думском зале более 80 лучших выпускников Мариуполя получили аттестаты и медали "За особые успехи в учении" I и II степени из рук губернатора Петербурга и главы Мариуполя.

Также Беглов вручил аттестаты и медали выпускникам Петербурга, получившим стобалльные результаты на ЕГЭ.

Еще 270 выпускникам вручили аттестаты в Екатерининском зале Таврического дворца.