В Петербурге выпускникам мариупольских школ вручили аттестаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таврическом дворце прошла церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» и аттестатов о среднем общем образовании выпускникам из Санкт-Петербурга и Мариуполя.
- Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Мариуполя Антон Кольцов обратились к выпускникам с напутственными словами.
- Более 80 лучших выпускников Мариуполя получили аттестаты и медали из рук губернатора Петербурга и главы Мариуполя, а также Беглов вручил аттестаты и медали выпускникам Петербурга, получившим стобалльные результаты на ЕГЭ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении", а также аттестатов о среднем общем образовании состоялась в Таврическом дворце, передает корреспондент РИА Новости.
"Я вас поздравляю. Трудолюбие у вас есть, стрессоустойчивость тоже есть, а все остальное приложится... Удачи вам, успехов, попутного ветра", - обратился к выпускникам губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он напомнил, что в субботу на празднике "Алые паруса" выпускники смогут увидеть шествие брига "Россия" под алыми парусами.
"Сегодня главная площадь Петербурга, Дворцовая площадь, - ваша", - добавил Беглов.
Глава Мариуполя Антон Кольцов в своем напутствии выпускникам пожелал им успехов на профессиональном поприще.
"Я хочу вам пожелать, чтобы вы полюбили свою будущую профессию, чтобы вы состоялись как профессионалы, а сегодня - просто насладитесь моментом", - сказал он.
Кольцов поблагодарил власти Петербурга за то, что выпускники из Мариуполя традиционно становятся гостями "Алых парусов".
© Фото : Александр Беглов/MAXЦеремония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении"
Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей "За особые успехи в учении"
В ходе церемонии в Думском зале более 80 лучших выпускников Мариуполя получили аттестаты и медали "За особые успехи в учении" I и II степени из рук губернатора Петербурга и главы Мариуполя.
Также Беглов вручил аттестаты и медали выпускникам Петербурга, получившим стобалльные результаты на ЕГЭ.
Еще 270 выпускникам вручили аттестаты в Екатерининском зале Таврического дворца.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Когда пройдут выпускные в России в 2026 году
26 июня, 14:30