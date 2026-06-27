Юные пассажиры "Поезда памяти" посетили праздник выпускников "Алые паруса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Юные пассажиры «Поезда памяти» принимают участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Участники проекта «Поезд памяти» возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и посетили патриотическое объединение «Ленрезерв», а также для них были организованы экскурсии в музей-заповедник «Петергоф» и в музей железных дорог России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Юные пассажиры "Поезда памяти" принимают участие в празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

« "На Дворцовой площади собрались пассажиры молодежного "Поезда памяти", прибывшего сегодня из Белоруссии. Вместе с лучшими выпускниками школ из регионов России и дружественных стран они станут участниками знаменитого праздника "Алые паруса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Петербурге участники международного культурно-образовательного и историко-патриотического проекта "Поезд памяти" возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетили патриотическое объединение "Ленрезерв ". Для них были организованы экскурсии в государственный музей-заповедник "Петергоф" и в музей железных дорог России.

"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.