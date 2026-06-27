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Юные пассажиры "Поезда памяти" посетили праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 27.06.2026
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23:25 27.06.2026
Юные пассажиры "Поезда памяти" посетили праздник выпускников "Алые паруса"

Пассажиры "Поезда памяти" приняли участие в празднике выпускников "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юные пассажиры «Поезда памяти» принимают участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
  • Участники проекта «Поезд памяти» возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и посетили патриотическое объединение «Ленрезерв», а также для них были организованы экскурсии в музей-заповедник «Петергоф» и в музей железных дорог России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Юные пассажиры "Поезда памяти" принимают участие в празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
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"На Дворцовой площади собрались пассажиры молодежного "Поезда памяти", прибывшего сегодня из Белоруссии. Вместе с лучшими выпускниками школ из регионов России и дружественных стран они станут участниками знаменитого праздника "Алые паруса", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в Петербурге участники международного культурно-образовательного и историко-патриотического проекта "Поезд памяти" возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетили патриотическое объединение "Ленрезерв ". Для них были организованы экскурсии в государственный музей-заповедник "Петергоф" и в музей железных дорог России.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Как ранее сообщали в пресс-службе РЖД, в проекте "Поезд памяти" принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей - представителями народов республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. В этом году к ним впервые присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. Путешествие проходит под общим для всех Знаменем Победы.
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