Рейтинг@Mail.ru
Пасечник назвал украинские удары по мирным жителям в ЛНР провокацией - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 27.06.2026 (обновлено: 19:27 27.06.2026)
Пасечник назвал украинские удары по мирным жителям в ЛНР провокацией

Пасечник назвал удары ВСУ по мирным жителям провокацией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал провокацией удары ВСУ по мирным жителям, в частности, атаку беспилотника на точку быстрого питания в Сватово, в результате которой пострадали четыре человека.
  • Пасечник подчеркнул, что российские военнослужащие не будут действовать террористическими методами и воевать с мирными людьми, а будут «уверенно продвигаться вперед и день за днем освобождать русскую землю от неонацизма».
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал провокацией удары ВСУ по мирным жителям.
Ранее Пасечник сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на точку быстрого питания в городе Сватово пострадали четыре человека.
Ударный БПЛА Герань - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
ВС России поразили две заправочные станции в Запорожье
Вчера, 19:09
"Враг по выходным бьет по местам большого скопления мирных жителей — это не что иное, как террористические атаки и провокации. Преступная киевская хунта пытается раскачать внутриполитическую обстановку и спровоцировать нас на подобные ответные удары", - сообщил Пасечник в канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что российские военнослужащие не будут действовать террористическими методами и воевать с мирными людьми.
"Наши войска крушат врага на поле боя, уверенно продвигаются вперед и день за днем освобождают русскую землю от неонацизма", - подчеркнул Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСватово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала