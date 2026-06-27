Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал провокацией удары ВСУ по мирным жителям, в частности, атаку беспилотника на точку быстрого питания в Сватово, в результате которой пострадали четыре человека.
- Пасечник подчеркнул, что российские военнослужащие не будут действовать террористическими методами и воевать с мирными людьми, а будут «уверенно продвигаться вперед и день за днем освобождать русскую землю от неонацизма».
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал провокацией удары ВСУ по мирным жителям.
"Враг по выходным бьет по местам большого скопления мирных жителей — это не что иное, как террористические атаки и провокации. Преступная киевская хунта пытается раскачать внутриполитическую обстановку и спровоцировать нас на подобные ответные удары", - сообщил Пасечник в канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что российские военнослужащие не будут действовать террористическими методами и воевать с мирными людьми.
"Наши войска крушат врага на поле боя, уверенно продвигаются вперед и день за днем освобождают русскую землю от неонацизма", - подчеркнул Пасечник.
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22 июня 2022, 17:18