Онищенко призвал россиян не уезжать на летний отдых за границу

Краткий пересказ от РИА ИИ Академик РАН Геннадий Онищенко не рекомендует россиянам выбирать зарубежные страны для летнего отпуска из-за риска негативных последствий для здоровья.

Он считает, что летом лучше отдыхать в России, так как в других странах возможны вспышки опасных инфекций и неподходящий климат.

Онищенко советует людям с проблемами со здоровьем при планировании зарубежных поездок консультироваться с врачом.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска, так как смена климата и вспышки инфекций могут негативно сказаться на здоровье, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Летом в отпуск надо ехать по России , потому что Эбола есть в странах Западной Африки , в Азии - есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура - это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России", - сказал Онищенко.

Он добавил, что при планировании зарубежных поездок людям, которые имеют проблемы со здоровьем, лучше советоваться с врачом.

По словам Онищенко, в другой стране могут возникнуть проблемы не только из-за вероятности заражения опасными инфекциями, но и из-за неподходящих климатических условий.