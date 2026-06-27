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Онищенко призвал россиян не уезжать на летний отдых за границу - РИА Новости, 27.06.2026
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02:27 27.06.2026
Онищенко призвал россиян не уезжать на летний отдых за границу

Онищенко призвал россиян не ездить за границу на летний отдых

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко не рекомендует россиянам выбирать зарубежные страны для летнего отпуска из-за риска негативных последствий для здоровья.
  • Он считает, что летом лучше отдыхать в России, так как в других странах возможны вспышки опасных инфекций и неподходящий климат.
  • Онищенко советует людям с проблемами со здоровьем при планировании зарубежных поездок консультироваться с врачом.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска, так как смена климата и вспышки инфекций могут негативно сказаться на здоровье, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии - есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура - это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России", - сказал Онищенко.
Он добавил, что при планировании зарубежных поездок людям, которые имеют проблемы со здоровьем, лучше советоваться с врачом.
По словам Онищенко, в другой стране могут возникнуть проблемы не только из-за вероятности заражения опасными инфекциями, но и из-за неподходящих климатических условий.
"Поэтому летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье", - заключил академик.
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