Российский хоккеист Марченко может покинуть клуб НХЛ "Коламбус", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта.
- Марченко выступает в составе клуба с 2022 года и провел в НХЛ 292 матча, набрав 208 очков (102 гола + 106 передач).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта, сообщил журналист Кевин Уикс в соцсети Х.
Представители 25-летнего форварда сообщили журналисту, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с "Блю Джекетс". Предстоящий сезон станет для него заключительным по действующему контракту.
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