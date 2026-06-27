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Российский хоккеист Марченко может покинуть клуб НХЛ "Коламбус", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Хоккей
 
13:43 27.06.2026
Российский хоккеист Марченко может покинуть клуб НХЛ "Коламбус", пишут СМИ

Кевин Уикс: российский хоккеист Марченко может покинуть клуб НХЛ "Коламбус"

© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта.
  • Марченко выступает в составе клуба с 2022 года и провел в НХЛ 292 матча, набрав 208 очков (102 гола + 106 передач).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта, сообщил журналист Кевин Уикс в соцсети Х.
Представители 25-летнего форварда сообщили журналисту, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с "Блю Джекетс". Предстоящий сезон станет для него заключительным по действующему контракту.
Марченко был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2018 года под общим 49-м номером. Он выступает в составе клуба с 2022 года и провел в НХЛ 292 матча и набрал 208 (102 гола + 106 передач) очков.
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ХоккейКирилл МарченкоКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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