Российский хоккеист Марченко может покинуть клуб НХЛ "Коламбус", пишут СМИ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта, сообщил журналист Кевин Уикс в соцсети Х.

Представители 25-летнего форварда сообщили журналисту, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с "Блю Джекетс". Предстоящий сезон станет для него заключительным по действующему контракту.