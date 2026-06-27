Канадец Маккенна стал первым номером драфта НХЛ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Гэвин Маккенна был выбран клубом "Торонто Мейпл Лифс" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).