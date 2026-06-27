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Канадец Маккенна стал первым номером драфта НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Хоккей
 
03:33 27.06.2026
Канадец Маккенна стал первым номером драфта НХЛ

"Торонто Мейпл Лифс" выбрал канадца Маккенну под первым номером на драфте НХЛ

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Шайба НХЛ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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Шайба НХЛ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Гэвин Маккенна был выбран клубом «Торонто Мейпл Лифс» под первым номером на драфте НХЛ.
  • Под вторым номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал шведского нападающего Ивара Стенберга, а третьим пиком «Ванкувер Кэнакс» выбрал канадского форварда Калеба Малхотру.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Гэвин Маккенна был выбран клубом "Торонто Мейпл Лифс" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).
Под вторым номером "Сан-Хосе Шаркс" выбрал шведского нападающего Ивара Стенберга. Третьим пиком "Ванкувер Кэнакс" выбрал канадского форварда Калеба Малхотру, сына главного тренера команды Мэнни Малхотры.
Далее в первой десятке на драфте были выбраны:
4. Даксон Рудольф (Канада, "Баффало Сейбрз");
5. Альбертс Шмитс (Латвия, "Нью-Йорк Рейнджерс");
6. Карсон Карелс (Канада, "Калгари Флэймз");
7. Чейз Рид (США, "Сиэтл Кракен");
8. Вигго Бьерк (Швеция, "Виннипег Джетс");
9. Китон Верхофф (Канада, "Сан-Хосе Шаркс");
10. Уайатт Каллен (США, "Нэшвилл Предаторз").
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ХоккейСпортСШАКанадаБаффалоСан-Хосе ШарксТоронто Мейпл ЛифсВанкувер КэнаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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