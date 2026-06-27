Канадец Маккенна стал первым номером драфта НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий Гэвин Маккенна был выбран клубом «Торонто Мейпл Лифс» под первым номером на драфте НХЛ.
- Под вторым номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал шведского нападающего Ивара Стенберга, а третьим пиком «Ванкувер Кэнакс» выбрал канадского форварда Калеба Малхотру.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Гэвин Маккенна был выбран клубом "Торонто Мейпл Лифс" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Баффало (штат Нью-Йорк, США).
Под вторым номером "Сан-Хосе Шаркс" выбрал шведского нападающего Ивара Стенберга. Третьим пиком "Ванкувер Кэнакс" выбрал канадского форварда Калеба Малхотру, сына главного тренера команды Мэнни Малхотры.
Далее в первой десятке на драфте были выбраны:
4. Даксон Рудольф (Канада, "Баффало Сейбрз");
5. Альбертс Шмитс (Латвия, "Нью-Йорк Рейнджерс");
6. Карсон Карелс (Канада, "Калгари Флэймз");
7. Чейз Рид (США, "Сиэтл Кракен");
8. Вигго Бьерк (Швеция, "Виннипег Джетс");
9. Китон Верхофф (Канада, "Сан-Хосе Шаркс");
10. Уайатт Каллен (США, "Нэшвилл Предаторз").
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