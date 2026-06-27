"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским форвардом Муром

Мур присоединился к "красно-зеленым" по ходу сезона-2025/26 и провел в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя статистика составила 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата за 21 минуту 53 секунды игрового времени.

"С первых дней в "Локо" Майк упорно трудился, и в плей-офф это дало результат – он стал одним из наших ключевых игроков. Помимо баскетбольных умений, отмечу также человеческие качества этого игрока. Пусть дальнейшее баскетбольное путешествие Майка будет интересным и богатым на медали", - сказал главный тренер клуба Томислав Томович.