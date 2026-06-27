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"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским форвардом Муром - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Баскетбол
 
11:45 27.06.2026 (обновлено: 12:11 27.06.2026)
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским форвардом Муром

"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским форвардом Майком Муром

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" прекратил контракт с американским форвардом Майком Муром.
  • Майк Мур провел за команду 40 официальных матчей в сезоне 2025/26 со средней статистикой 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" договорился о прекращении контракта с американским форвардом Майком Муром, сообщает сайт краснодарской команды Единой лиги ВТБ.
Мур присоединился к "красно-зеленым" по ходу сезона-2025/26 и провел в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя статистика составила 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата за 21 минуту 53 секунды игрового времени.
"С первых дней в "Локо" Майк упорно трудился, и в плей-офф это дало результат – он стал одним из наших ключевых игроков. Помимо баскетбольных умений, отмечу также человеческие качества этого игрока. Пусть дальнейшее баскетбольное путешествие Майка будет интересным и богатым на медали", - сказал главный тренер клуба Томислав Томович.
Антон Юдин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером
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