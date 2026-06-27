Краткий пересказ от РИА ИИ Смоленск и Елец стали главными площадками празднования Дня молодежи 2026 года.

День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня, в этом году — 27 июня.

Около 100 тысяч молодых людей приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи, в Смоленске и Ельце.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Молодежная столица и город молодежи России 2026 года, Смоленск и Елец соответственно, стали главной площадкой празднования Дня молодежи для молодых людей со всей страны, сообщили в Молодежная столица и город молодежи России 2026 года, Смоленск и Елец соответственно, стали главной площадкой празднования Дня молодежи для молодых людей со всей страны, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

По поручению президента России Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи. В этом году праздник выпал на 27 июня.

"День молодежи Смоленск встречает по-особенному, как молодежная столица России. И это очень правильно и справедливо, друзья, потому что Смоленск – город-герой, город с великой историей. И мы видим, что Смоленск – очень молодой и динамичный, быстро развивающийся и быстро меняющийся город. Здесь живут люди, умеющие мечтать и мечту превращать в реальность", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Он напомнил слова Путина о том, что каждый человек в России талантлив, а задача государства - создание возможностей для реализации таланта и воплощения мечты.

"Я уверен, что у каждого из вас это обязательно получится, потому что сегодня Россия – страна ваших возможностей!" - отметил Кириенко.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров добавил, что День молодежи отмечают по всей стране и праздник объединил около 100 тысяч молодых людей.

"Центральные площадки проведения: молодежная столица России – Смоленск и город молодежи – Елец. Около 100 тысяч участников уже посетили мероприятия в двух городах, присоединились к полезной программе, поучаствовали в творческих, спортивных и профориентационных форматах. День молодежи – пространство действий, благодарности и гордости за нашу молодежь – патриотичную, созидательную, творческую, энергичную, деятельную", - приводятся в сообщении слова Гурова.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал проведение в столице региона молодежного праздника признанием области центром притяжения талантов, энергии и созидания.

"В рамках национального проекта "Молодежь и дети" мы подготовили масштабную программу, которая охватывает все: от наших славных героических традиций и чувства гордости за страну до самых смелых творческих и цифровых горизонтов. Для нас крайне важно, чтобы каждый молодой человек чувствовал: здесь, в Смоленске, открыты все дороги для реализации его мечты", - приводятся в сообщении слова Анохина.