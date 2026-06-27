Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нагнетаемая в Румынии русофобия приносит негативные последствия.
- Захарова прокомментировала запрет на использование государственной символики России командой по художественной гимнастике.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нагнетаемая в Румынии русофобия приносит уродливые плоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на использование государственной символики России командой по художественной гимнастике.
"Достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды – оголяет царящий там беспорядок, когда случайным фигурам позволяется творить произвол и позорить страну, которая очевидно не способна обеспечить равные условия для участников крупных международных соревнований, а потому должна лишиться права претендовать на их проведение", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.