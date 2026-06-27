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Захарова прокомментировала запрет российской символики на турнире в Румынии - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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15:52 27.06.2026 (обновлено: 16:02 27.06.2026)
Захарова прокомментировала запрет российской символики на турнире в Румынии

Захарова назвала плодом русофобии запрет на флаг России на турнире в Румынии

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нагнетаемая в Румынии русофобия приносит негативные последствия.
  • Захарова прокомментировала запрет на использование государственной символики России командой по художественной гимнастике.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нагнетаемая в Румынии русофобия приносит уродливые плоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на использование государственной символики России командой по художественной гимнастике.
"Достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды – оголяет царящий там беспорядок, когда случайным фигурам позволяется творить произвол и позорить страну, которая очевидно не способна обеспечить равные условия для участников крупных международных соревнований, а потому должна лишиться права претендовать на их проведение", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Российская гимнастка София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Русофобы в панике: запрет триколора в Румынии обернулся провалом
Вчера, 15:37
 
РоссияРумынияМария Захарова
 
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