Матч Египта и Ирана на ЧМ начался с минуты молчания

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед началом матча чемпионата мира между сборными Ирана и Египта объявили минуту молчания по жертвам землетрясения в Венесуэле.

СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Минуту молчания по жертвам землетрясения в Венесуэле объявили перед началом матча чемпионата мира между сборными Ирана и Египта в американском Сиэтле, передает корреспондент РИА Новости.

Минуту молчания объявили, когда команды вышли на поле. Стадион затих, затем игра началась.

Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920, еще 3360 получили ранения. Более 4000 человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.