Матч Египта и Ирана на ЧМ начался с минуты молчания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перед началом матча чемпионата мира между сборными Ирана и Египта объявили минуту молчания по жертвам землетрясения в Венесуэле.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Минуту молчания по жертвам землетрясения в Венесуэле объявили перед началом матча чемпионата мира между сборными Ирана и Египта в американском Сиэтле, передает корреспондент РИА Новости.
Минуту молчания объявили, когда команды вышли на поле. Стадион затих, затем игра началась.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920, еще 3360 получили ранения. Более 4000 человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.