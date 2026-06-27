"Майами" сделал квалификационное предложение россиянину Голдину

В сезоне-2024/25 россиянин выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия". Тогда центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.