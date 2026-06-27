"Майами" сделал квалификационное предложение россиянину Голдину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб НБА «Майами Хит» сделал квалификационное предложение Владиславу Голдину по двустороннему контракту.
- По двустороннему контракту игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА и может выступать в G-Лиге, когда не находится в активном составе команды НБА (не более чем в 50 матчах регулярного сезона).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщает Miami Herald.
По двустороннему контракту игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат и налоге на роскошь. Соглашение позволяют игрокам находиться в активном составе команды НБА не более чем в 50 матчах регулярного сезона, в остальное время они могут выступать в G-Лиге. Баскетболист может рассматривать предложения других клубов, но "Майами" имеет право повторить любое из них.
Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с "Майами". В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе "Майами" девять матчей, проводя на паркете в среднем 2,7 минуты.
В сезоне-2024/25 россиянин выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия". Тогда центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.