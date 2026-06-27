Лищенко завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
- Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой 27 ноября 2025 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
В весовой категории до 70 кг Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.