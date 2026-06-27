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Лищенко завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Китае - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Лищенко завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Китае

Дзюдоистка Тамара Лищенко выиграла серебро на этапе Гран-при в Циндао

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкПояс дзюдо
Пояс дзюдо - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
  • Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой 27 ноября 2025 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
В весовой категории до 70 кг Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
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