Назван лучший футболист матча ЧМ между бельгийцами и новозеландцами

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссард признан лучшим футболистом матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).