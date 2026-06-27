Назван лучший футболист матча ЧМ между бельгийцами и новозеландцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леандро Троссард признан лучшим футболистом матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Новой Зеландии.
- Троссард забил два мяча в матче, в котором сборная Бельгии разгромила команду Новой Зеландии со счетом 5:1 и вышла в 1/16 финала с первого места в группе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссард признан лучшим футболистом матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Бельгии разгромила новозеландцев со счетом 5:1 и вышла в 1/16 финала с первого места в группе. Троссард оформил дубль, забив первые два мяча команды.
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
84’ • Элайджа Джаст
28’ • Леандро Троссард
50’ • Леандро Троссард
66’ • Кевин Де Брёйне
86’ • Ромелу Лукаку
90’ • Алексис Салемакерс
Троссарду 31 год, на его счету 14 голов в 54 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.