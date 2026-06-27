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Назван лучший футболист матча ЧМ между бельгийцами и новозеландцами - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
08:25 27.06.2026
Назван лучший футболист матча ЧМ между бельгийцами и новозеландцами

Бельгиец Троссард признан лучшим футболистом матча ЧМ-2026 с новозеландцами

© пресс-служба клуба "Арсенал"Полузащитник "Арсенала" Леандро Троссард
Полузащитник Арсенала Леандро Троссард - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© пресс-служба клуба "Арсенал"
Полузащитник "Арсенала" Леандро Троссард. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леандро Троссард признан лучшим футболистом матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Новой Зеландии.
  • Троссард забил два мяча в матче, в котором сборная Бельгии разгромила команду Новой Зеландии со счетом 5:1 и вышла в 1/16 финала с первого места в группе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссард признан лучшим футболистом матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Бельгии разгромила новозеландцев со счетом 5:1 и вышла в 1/16 финала с первого места в группе. Троссард оформил дубль, забив первые два мяча команды.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Новая Зеландия
1 : 5
Бельгия
84‎’‎ • Элайджа Джаст
28‎’‎ • Леандро Троссард
50‎’‎ • Леандро Троссард
(Ханс Ванакен)
66‎’‎ • Кевин Де Брёйне
86‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Николас Раскин)
90‎’‎ • Алексис Салемакерс
(Ромелу Лукаку)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Троссарду 31 год, на его счету 14 голов в 54 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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