Российский прыгун в воду завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ Мирослав Киселев из России завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

На текущем европейском первенстве Мирослав Киселев завоевал уже пятую медаль: три золота и одну бронзу.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянин Мирослав Киселев завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

Киселев набрал 471,25 балла в соревнованиях среди юниоров до 15 лет. Первое место занял немец Ханс Боллман (472,25), тройку лидеров замкнул швейцарец Антуан Шевнин (458,75). Другой россиянин, Макар Павлов, стал пятым с результатом 420,65 балла.

Киселев завоевал пятую медаль на текущем европейском первенстве: на его счету также три золота и одна бронза.