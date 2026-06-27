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Российский прыгун в воду завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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19:28 27.06.2026
Российский прыгун в воду завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров

Российский прыгун в воду Киселев завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирослав Киселев из России завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
  • На текущем европейском первенстве Мирослав Киселев завоевал уже пятую медаль: три золота и одну бронзу.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянин Мирослав Киселев завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Киселев набрал 471,25 балла в соревнованиях среди юниоров до 15 лет. Первое место занял немец Ханс Боллман (472,25), тройку лидеров замкнул швейцарец Антуан Шевнин (458,75). Другой россиянин, Макар Павлов, стал пятым с результатом 420,65 балла.
Киселев завоевал пятую медаль на текущем европейском первенстве: на его счету также три золота и одна бронза.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Россиянка завоевала серебро на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду
26 июня, 20:30
 
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