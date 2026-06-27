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Тренер сборной Ирана заявил, что его команда хочет победить американцев - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
10:17 27.06.2026
Тренер сборной Ирана заявил, что его команда хочет победить американцев

Галенои: Иран хотел бы сыграть на ЧМ против американцев и победить

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАмир Галенои
Амир Галенои - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Амир Галенои. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что победа над американскими футболистами осчастливила бы сборную Ирана, но он отделяет футбол от политики.
  • Сборная Ирана, сыгравшая вничью три матча, расположилась на третьем месте в группе G и пока попадает в число команд, которые выходят в плей-офф чемпионата мира.
  • Иран в следующем круге точно не встретится со сборной США, которая досрочно вышла в плей-офф.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Иранская футбольная сборная хотела бы сыграть на чемпионате мира против американцев и победить, но отделяет спорт от политики, заявил РИА Новости главный тренер сборной Ирана Амир Галенои.
"Победить США и любую страну будет здорово", - заявил Галенои на пресс-конференции после ничьей со сборной Египта.
Он отметил, что отделяет футбол от политики, но победа над американскими футболистами осчастливила бы сборную Ирана.
Иран, сыгравший вничью три матча, расположился на третьем месте в группе G. В плей-офф чемпионата мира выйдут восемь команд, занявших третьи места на групповом этапе, и иранский футбольный коллектив пока попадает в их число.
Окончательный список прошедших в следующую стадию турнира команд будет зависеть от результатов оставшихся матчей других сборных. При этом Иран в следующем круге точно не встретится со сборной США, которая досрочно вышла в плей-офф.
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