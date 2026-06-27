Баэна стал игроком матча Испании и Уругвая на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алекс Баэна признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Уругвая.
- Сборная Испании победила Уругвай со счетом 1:0, а Баэна стал автором гола.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Футболист сборной Испании Алекс Баэна признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая.
Встреча группы H в Гвадалахаре завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Баэна стал автором гола.
Соперником сборной Испании в 1/16 финала станут либо австрийцы, либо алжирцы.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.