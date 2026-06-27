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Баэна стал игроком матча Испании и Уругвая на ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
05:22 27.06.2026
Баэна стал игроком матча Испании и Уругвая на ЧМ

Испанец Баэна стал игроком матча ЧМ против Уругвая

© Фото : Соцсети Алекса БаэныАлекс Баэна
Алекс Баэна - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Соцсети Алекса Баэны
Алекс Баэна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алекс Баэна признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Уругвая.
  • Сборная Испании победила Уругвай со счетом 1:0, а Баэна стал автором гола.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Футболист сборной Испании Алекс Баэна признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая.
Встреча группы H в Гвадалахаре завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Баэна стал автором гола.
Соперником сборной Испании в 1/16 финала станут либо австрийцы, либо алжирцы.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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