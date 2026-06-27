Баэна стал игроком матча Испании и Уругвая на ЧМ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Футболист сборной Испании Алекс Баэна признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.