Назван лучший игрок в матче Кабо-Верде и Саудовской Аравии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
- Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0) и вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на субботу сборная Кабо-Верде в Хьюстоне сыграла вничью с саудовцами (0:0) в матче третьего тура группы Н и вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира. Дуарте провел на поле все 90 минут.
Дуарте 26 лет, он выступает за болгарский "Лудогорец". На его счету 34 матча за сборную Кабо-Верде.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.