Назван лучший игрок в матче Кабо-Верде и Саудовской Аравии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0) и вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на субботу сборная Кабо-Верде Хьюстоне сыграла вничью с саудовцами (0:0) в матче третьего тура группы Н и вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира. Дуарте провел на поле все 90 минут.

Дуарте 26 лет, он выступает за болгарский "Лудогорец". На его счету 34 матча за сборную Кабо-Верде.