Назван лучший игрок матча Сенегала и Ирака на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пап Гейе признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирака.
- Сборная Сенегала победила команду Ирака со счетом 5:0, Пап Гейе забил голы на 59-й и 71-й минутах.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сенегальский полузащитник Пап Гейе признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Сенегала с тремя очками заняла третье место в группе. Команда Ирака, проиграв все три матча, замкнула квартет. Первое место заняла сборная Франции (9), второе - команда Норвегии (6).