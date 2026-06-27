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Дембеле признали лучшим игроком матча ЧМ против норвежцев - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
00:21 27.06.2026 (обновлено: 00:24 27.06.2026)
Дембеле признали лучшим игроком матча ЧМ против норвежцев

Оформивший хет-трик Дембеле признан лучшим игроком матча ЧМ против норвежцев

© REUTERS / Jeenah MoonУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Усман Дембеле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский нападающий Усман Дембеле признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Норвегии.
  • Дембеле оформил хет-трик, забив три гола в течение 32 минут, что стало самым быстрым хет-триком на чемпионатах мира с 1954 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Французский нападающий Усман Дембеле признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I прошла в Бостоне и завершилась со счетом 4:1. В составе сборной Франции три гола забил Дембеле (7, 20 и 32-я минуты), также отличился Дезире Дуэ (90+4).
Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота команды Чехословакии к 24-й минуте. Французу же потребовалось 32 минуты. Также, по информации Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля. Хет-трик Дембеле стал третьим на текущем турнире.
Всего на счету Дембеле четыре гола на чемпионате мира - 2026. Ранее обладатель "Золотого мяча" забил гол в ворота сборной Ирака (3:0).
Сборная Франции одержала победы во всех трех матчах и, набрав 9 очков, с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира. Норвежцы также квалифицировались в следующую стадию с шестью очками. Третье и четвертое места заняли сборные Сенегала (3) и Ирака (0) соответственно.
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