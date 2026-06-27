Дембеле признали лучшим игроком матча ЧМ против норвежцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский нападающий Усман Дембеле признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Норвегии.
- Дембеле оформил хет-трик, забив три гола в течение 32 минут, что стало самым быстрым хет-триком на чемпионатах мира с 1954 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Французский нападающий Усман Дембеле признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Норвегии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота команды Чехословакии к 24-й минуте. Французу же потребовалось 32 минуты. Также, по информации Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля. Хет-трик Дембеле стал третьим на текущем турнире.
Всего на счету Дембеле четыре гола на чемпионате мира - 2026. Ранее обладатель "Золотого мяча" забил гол в ворота сборной Ирака (3:0).
Сборная Франции одержала победы во всех трех матчах и, набрав 9 очков, с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира. Норвежцы также квалифицировались в следующую стадию с шестью очками. Третье и четвертое места заняли сборные Сенегала (3) и Ирака (0) соответственно.