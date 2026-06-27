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В ГД предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2026
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05:09 27.06.2026
В ГД предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ

Аксененко предложил разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил расширить возможности выпускников при пересдаче ЕГЭ и предоставить право повторно сдавать несколько предметов в год проведения экзаменационной кампании.
  • В настоящее время выпускники могут по своему желанию пересдать только один предмет из числа сданных в текущем году.
  • По мнению депутата, право пересдать только один предмет ставит выпускника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил расширить возможности выпускников при пересдаче ЕГЭ и предоставить право повторно сдавать не один, а несколько предметов в год проведения экзаменационной кампании.
Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в указанный Порядок проведения государственной итоговой аттестации в части предоставления участникам ЕГЭ права на пересдачу по своему желанию любого количества учебных предметов из числа сданных в текущем году, но не более одного раза по каждому предмету", - сказано в письме.
В настоящее время выпускники могут по своему желанию пересдать только один предмет из числа сданных в текущем году.
Инициативой при этом предлагается сохранить действующий механизм, при котором предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому учебному предмету аннулируется.
По мнению депутата, установленное ограничение в виде пересдачи только одного предмета представляется недостаточно обоснованным и не в полной мере отвечает целям реформирования процедуры ЕГЭ.
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В беседе с РИА Новости Аксененко рассказал, что практика проведения ЕГЭ показывает, что на результаты экзаменов влияет множество факторов: психологическое состояние выпускника, субъективность восприятия отдельных заданий, технические накладки и другие обстоятельства, которые не всегда связаны с уровнем подготовки школьника.
"В такой ситуации право пересдать только один предмет ставит выпускника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя объективная потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким", - добавил он.
По словам парламентария, если государство уже признало необходимость пересдачи ЕГЭ для повышения объективности оценки знаний и расширения возможностей поступления, логично последовательно распространить это право на все экзамены, которые выпускник сдавал в текущем году, что позволит создать более справедливые условия для всех участников экзаменационной кампании.
"Задача Единого государственного экзамена - максимально объективно оценить знания выпускника и обеспечить равные возможности при поступлении в высшие учебные заведения. Если человек готов подтвердить более высокий уровень подготовки по нескольким дисциплинам, система должна предоставлять ему такую возможность", - подытожил Аксененко.
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ОбществоАлександр АксененкоГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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