В ГД предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил расширить возможности выпускников при пересдаче ЕГЭ и предоставить право повторно сдавать несколько предметов в год проведения экзаменационной кампании.

В настоящее время выпускники могут по своему желанию пересдать только один предмет из числа сданных в текущем году.

По мнению депутата, право пересдать только один предмет ставит выпускника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил расширить возможности выпускников при пересдаче ЕГЭ и предоставить право повторно сдавать не один, а несколько предметов в год проведения экзаменационной кампании.

Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в указанный Порядок проведения государственной итоговой аттестации в части предоставления участникам ЕГЭ права на пересдачу по своему желанию любого количества учебных предметов из числа сданных в текущем году, но не более одного раза по каждому предмету", - сказано в письме.

В настоящее время выпускники могут по своему желанию пересдать только один предмет из числа сданных в текущем году.

Инициативой при этом предлагается сохранить действующий механизм, при котором предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому учебному предмету аннулируется.

По мнению депутата, установленное ограничение в виде пересдачи только одного предмета представляется недостаточно обоснованным и не в полной мере отвечает целям реформирования процедуры ЕГЭ.

В беседе с РИА Новости Аксененко рассказал, что практика проведения ЕГЭ показывает, что на результаты экзаменов влияет множество факторов: психологическое состояние выпускника, субъективность восприятия отдельных заданий, технические накладки и другие обстоятельства, которые не всегда связаны с уровнем подготовки школьника.

"В такой ситуации право пересдать только один предмет ставит выпускника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя объективная потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким", - добавил он.

По словам парламентария, если государство уже признало необходимость пересдачи ЕГЭ для повышения объективности оценки знаний и расширения возможностей поступления, логично последовательно распространить это право на все экзамены, которые выпускник сдавал в текущем году, что позволит создать более справедливые условия для всех участников экзаменационной кампании.