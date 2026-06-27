Гвардиол не попал в стартовый состав сборной Хорватии на матч с Ганой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол не вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч против команды Ганы.
- Встреча группы L пройдет в Филадельфии и начнется в 00:00 мск.
- Сборная Хорватии занимает третье место в группе L, команда Ганы идет второй.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол не вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы L пройдет в Филадельфии (США) и начнется в 00:00 мск.
Состав сборной Хорватии выглядит следующим образом: Доминик Ливакович (вратарь), Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Матео Ковачич, Лука Модрич (капитан), Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Анте Будимир, Иван Перишич.
В составе сборной Ганы с первых минут выйдут: Бенджамин Асаре (вратарь), Джонас Аджетей, Гидеон Менса, Деррик Люккассен, Марвен Сеная, Томас Парти, Куаси Сибо, Антуан Семеньо, Элиша Овусу, Джордан Айю (капитан), Камалдин Сулемана.
В составе сборной Хорватии на скамейке запасных также остались экс-полузащитник московского "Динамо" Николо Моро и бывший полузащитник столичного "Спартака" Марио Пашалич.
Сборная Хорватии (3 очка) занимает третье место в группе L, команда Ганы (4) идет второй. Возглавляют квартет англичане (4), замыкают - панамцы, не набравшие очков.
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