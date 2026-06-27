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В УЕФА высказались об отстранении России - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
12:15 27.06.2026
В УЕФА высказались об отстранении России

В УЕФА заявили, что адекватно среагируют на ситуацию по отстранению России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента УЕФА Йозеф Климент заявил, что организация продолжает следить за развитием событий и готова адекватно реагировать на ситуацию вокруг отстранения российских сборных и клубов от международных турниров.
  • Климент подчеркнул, что УЕФА привержена поиску конструктивных решений и отметил уникальную способность футбола объединять людей.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что организация продолжает следить за развитием событий и готова адекватно реагировать на ситуацию вокруг отстранения российских сборных и клубов от международных турниров.
В субботу Климент выступил на ежегодной конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве.
"Наша общая ответственность заключается в развитии футбола и защите его ценностей. В мире много раскола, но футбол обладает уникальной способностью объединять людей. УЕФА привержена поиску конструктивных решений, чтобы двигаться вперед. Продолжаем следить за развитием событий и готовы адекватно реагировать", — сказал Климент.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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