Краткий пересказ от РИА ИИ Советник президента УЕФА Йозеф Климент заявил, что организация продолжает следить за развитием событий и готова адекватно реагировать на ситуацию вокруг отстранения российских сборных и клубов от международных турниров.

Климент подчеркнул, что УЕФА привержена поиску конструктивных решений и отметил уникальную способность футбола объединять людей.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что организация продолжает следить за развитием событий и готова адекватно реагировать на ситуацию вокруг отстранения российских сборных и клубов от международных турниров.

"Наша общая ответственность заключается в развитии футбола и защите его ценностей. В мире много раскола, но футбол обладает уникальной способностью объединять людей. УЕФА привержена поиску конструктивных решений, чтобы двигаться вперед. Продолжаем следить за развитием событий и готовы адекватно реагировать", — сказал Климент.