Назван лучший игрок матча между Ираном и Египтом на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Египта.
- Резаэян забил единственный гол иранцев в матче против сборной Египта, который завершился ничьей со счетом 1:1.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Защитник клуба "Фулад" и сборной Ирана по футболу Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Египта, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
05’ • Махмуд Сабер
(Трезеге)
14’ • Рамин Резаэян
Резаэяну 36 лет, на его счету 10 голов в 78 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.