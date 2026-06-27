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Назван лучший игрок матча между Ираном и Египтом на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
09:10 27.06.2026 (обновлено: 09:15 27.06.2026)
Назван лучший игрок матча между Ираном и Египтом на ЧМ-2026

Резаэяна признали лучшим игроком матча с египтянами на ЧМ-2026

© Фото : Соцсети ФИФАЗащитник сборной Ирана по футболу Рамин Резаэян
Защитник сборной Ирана по футболу Рамин Резаэян - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Защитник сборной Ирана по футболу Рамин Резаэян . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Египта.
  • Резаэян забил единственный гол иранцев в матче против сборной Египта, который завершился ничьей со счетом 1:1.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Защитник клуба "Фулад" и сборной Ирана по футболу Рамин Резаэян признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Египта, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Ирана сыграла вничью с египтянами (1:1) и сохранила шансы на выход в 1/16 финала с третьего места в группе. Резаэян забил единственный гол иранцев.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Египет
1 : 1
Иран
05‎’‎ • Махмуд Сабер
(Трезеге)
14‎’‎ • Рамин Резаэян
Календарь Турнирная таблица История встреч
Резаэяну 36 лет, на его счету 10 голов в 78 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортИранЕгипетСШАМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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