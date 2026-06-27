Народный фронт привлек молодежь к социальной работе в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальные учреждения Херсонской области обратились на прямую линию президента России с проблемой нехватки социальных работников.

Народный фронт совместно с региональным министерством молодежной политики привлек активную молодежь к социальной работе.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Народный фронт помог привлечь молодежь к социальной работе после обращения социальных учреждений из Херсонской области на прямую линию президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения.

Отмечается, что поводом для обращения на прямую линию стала нехватка социальных работников и проблемы с бытовым обслуживанием пожилых людей.

"Народный фронт выступил инициатором объединяющего проекта и совместно с региональным министерством молодежной политики привлек к социальной работе активную молодежь", - рассказали в пресс-службе движения.

В Народном фронте добавили, что теперь молодые люди регулярно выезжают к пенсионерам. Они убирают дворы, пилят дрова, развозят гуманитарную помощь и помогают профильным службам заботиться о старшем поколении.

В День молодежи в пресс-службе движения также рассказали о поддержке инициатив молодых россиян, обратившихся на Прямую линию. Так, Народный фронт поддержал идею Александра Дроздова из Санкт-Петербурга , который разработал программу "Равный старт: образование и занятость людей с инвалидностью". Проект призван расширить перечень доступных профессий и повысить информированность работодателей.