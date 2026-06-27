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Народный фронт привлек молодежь к социальной работе в Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2026
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15:21 27.06.2026
Народный фронт привлек молодежь к социальной работе в Херсонской области

Народный фронт помог привлечь молодежь к социальной работе в Херсонской области

CC BY-SA 3.0 / Gottinight / Херсонская область
Херсонская область - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Gottinight /
Херсонская область. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальные учреждения Херсонской области обратились на прямую линию президента России с проблемой нехватки социальных работников.
  • Народный фронт совместно с региональным министерством молодежной политики привлек активную молодежь к социальной работе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Народный фронт помог привлечь молодежь к социальной работе после обращения социальных учреждений из Херсонской области на прямую линию президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения.
Отмечается, что поводом для обращения на прямую линию стала нехватка социальных работников и проблемы с бытовым обслуживанием пожилых людей.
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"Народный фронт выступил инициатором объединяющего проекта и совместно с региональным министерством молодежной политики привлек к социальной работе активную молодежь", - рассказали в пресс-службе движения.
В Народном фронте добавили, что теперь молодые люди регулярно выезжают к пенсионерам. Они убирают дворы, пилят дрова, развозят гуманитарную помощь и помогают профильным службам заботиться о старшем поколении.
В День молодежи в пресс-службе движения также рассказали о поддержке инициатив молодых россиян, обратившихся на Прямую линию. Так, Народный фронт поддержал идею Александра Дроздова из Санкт-Петербурга, который разработал программу "Равный старт: образование и занятость людей с инвалидностью". Проект призван расширить перечень доступных профессий и повысить информированность работодателей.
"Президентское движение организовало для активиста встречу с представителями профильных комитетов, по итогам которой Александру предложили пройти стажировку и стать наставником для других людей с особыми потребностями", - рассказали в пресс-службе.
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