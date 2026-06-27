Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на трассе в Шпильберге.