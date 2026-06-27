Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Австрии.
- Вторым стал его партнер по команде Кими Антонелли, третьим — пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на трассе в Шпильберге.
Позднее в субботу пройдет квалификация, которая начнется в 17:00 мск.