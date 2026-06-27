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Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
14:56 27.06.2026
Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии

Пилот "Мерседеса" Расселл стал лучшим в третьей практике Гран-при Австрии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжордж Расселл
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Австрии.
  • Вторым стал его партнер по команде Кими Антонелли, третьим — пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на трассе в Шпильберге.
Результат Расселла - 1 минута 7,096 секунды. Вторым стал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли (отставание - 0,038), третьим - пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон (+0,115).
Позднее в субботу пройдет квалификация, которая начнется в 17:00 мск.
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Антонелли стал лучшим во второй практике Гран-при Австрии "Формулы-1"
26 июня, 19:16
 
Формула-1Джордж РасселлЛьюис ХэмилтонМерседесФеррари
 
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