Краткий пересказ от РИА ИИ На стадионе, где сборная Ирана сыграет против Египта, болельщики несут запрещенные ФИФА дореволюционные флаги Ирана и экстремистскую символику.

По пути к стадиону группы активистов проводят антиправительственный протест, при этом правоохранители уделяют мероприятию повышенное внимание.

СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Запрещенные ФИФА дореволюционные флаги Ирана, которые использует оппозиция, и запрещенную экстремистскую символику несут на стадион, где сборная сыграет против Египта, передает корреспондент РИА Новости.

На пути к стадиону группы активистов проводят антиправительственный протест. Лозунги они скандируют на английском языке. Сотрудник полиции на месте сообщил РИА Новости, что мероприятие требует повышенного внимания правоохранителей. Акции проходят рядом со входом для представителей СМИ.

Рядом со стадионом продают запрещенные ФИФА флаги. Правоохранители не препятствуют болельщикам и протестующим.

Болельщиков с действующими государственными флагами Ирана меньше, чем тех, кто пришел поддержать сборную с дореволюционным флагом.

В городе и по пути на стадион египетских фанатов заметно больше, чем тех, кто поддерживает сборную Ирана.