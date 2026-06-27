Флаг Палестины развернули на трибуне перед матчем сборных Ирана и Египта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщик принес флаг Палестины на матч футбольных сборных Ирана и Египта в рамках чемпионата мира.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Флаг Палестины принес болельщик на матч футбольных сборных Ирана и Египта в рамках чемпионата мира, передает корреспондент РИА Новости.
Полноразмерное полотнище болельщик разместил на одной из верхних трибун на перилах, которыми заканчивается лестница к первым рядам.
С ним горячо общается мужчина с государственным флагом Ирана на плечах.
Вскоре в Сиэтле сыграют Иран и Египет. Матч сборных начнется в 06.00 мск 27 июня. К 10 утра по московскому времени власти США требовали от Ирана покинуть страну.
После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом. Власти США требуют от футболистов покинуть страну тем же вечером, оставляя на игру, восстановление и отбытие лишь четыре часа. После ничьей с Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.