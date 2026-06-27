Рейтинг@Mail.ru
Флаг Палестины развернули на трибуне перед матчем сборных Ирана и Египта - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
04:06 27.06.2026
Флаг Палестины развернули на трибуне перед матчем сборных Ирана и Египта

Флаг Палестины развернули на трибуне перед матчем сборных Ирана и Египта на ЧМ

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщик принес флаг Палестины на матч футбольных сборных Ирана и Египта в рамках чемпионата мира.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Флаг Палестины принес болельщик на матч футбольных сборных Ирана и Египта в рамках чемпионата мира, передает корреспондент РИА Новости.
Полноразмерное полотнище болельщик разместил на одной из верхних трибун на перилах, которыми заканчивается лестница к первым рядам.
С ним горячо общается мужчина с государственным флагом Ирана на плечах.
Вскоре в Сиэтле сыграют Иран и Египет. Матч сборных начнется в 06.00 мск 27 июня. К 10 утра по московскому времени власти США требовали от Ирана покинуть страну.
После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом. Власти США требуют от футболистов покинуть страну тем же вечером, оставляя на игру, восстановление и отбытие лишь четыре часа. После ничьей с Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Ночной Сиэтл - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Болельщики сборных Ирана и Египта увидят в Сиэтле ЛГБТ*-пропаганду
01:14
 
ФутболВ миреИранЕгипетСШАЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Бельгия
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Иран
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала