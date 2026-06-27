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"Локомотив-Кубань" подписал контракт с Фирсовым - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Баскетбол
 
17:30 27.06.2026 (обновлено: 17:46 27.06.2026)
"Локомотив-Кубань" подписал контракт с Фирсовым

"Локомотив-Кубань" подписал контракт с рекордсменом Единой лиги ВТБ Фирсовым

© Фото : fotoliaБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : fotolia
Баскетбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым.
  • Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона.
«
"Я очень рад, что руководству "Локо" удалось договориться о переходе Фирсова - одного из наиболее одаренных молодых игроков России. Мы ставим перед собой самые высокие цели, и поэтому нам нужны игроки, у которых талант сочетается с желанием упорно работать над собственным развитием", - заявил главный тренер краснодарской команды Томислав Томович.
Фирсову 21 год, минувший сезон центровой провел в пермской "Парме". В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка, делал 5 подборов и 1,1 блок-шота. В феврале Фирсов в феврале установил рекорд Единой лиги ВТБ по коэффициенту эффективности среди российских игроков (46 баллов).
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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