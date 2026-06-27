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Дюков сомневается, что ФИФА может отменить допуск юношеской сборной России - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
16:31 27.06.2026
Дюков сомневается, что ФИФА может отменить допуск юношеской сборной России

Дюков: не верю, что ФИФА может отменить допуск юношеской сборной России

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : FIFA Media/X
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФС Александр Дюков выразил сомнение в том, что решение ФИФА о допуске юношеской сборной России до 15 лет к чемпионату мира и фестивалю ФИФА U-15 может быть отменено.
  • Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане, и российская команда уже отправила заявку на участие.
  • Российские команды с 2022 года отстранены от выступлений в официальных международных турнирах по футболу, однако в сентябре 2023 года исполком УЕФА объявил о допуске российских юношеских сборных до 17 лет к международным турнирам, но через месяц отменил это решение.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил сомнение в том, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отменить свое решение о допуске юношеской сборной России до 15 лет к чемпионату мира и фестивалю ФИФА U-15.
Ранее организация разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Российские команды с 2022 года отстранены от выступлений в официальных международных турнирах по футболу. В сентябре 2023 года исполком УЕФА объявил о допуске российских юношеских сборных до 17 лет к международным турнирам, но отменил это решение через месяц, объяснив это технической невозможностью его исполнения.
"Я в это не верю. Считаю, что наша юношеская команда сможет принять участие, и мы не увидим повторения того, что было в 2023 году, когда ФИФА и УЕФА отменили принятое решение по допуску наших сборных на чемпионат Европы U-17", - сказал Дюков журналистам, отвечая на вопрос о том, не будет ли решение о допуске юношеской сборной отменено, как это произошло ранее с российскими командами U-17.
Глава РФС отметил, что решение о допуске команды U-15 не стало сюрпризом для организации.
"Мы к этому готовились. Мы получили от ФИФА письмо с формой заявки на участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет. Мы уже подготовили заявку и отправили ее. Конечно, это важный шаг к полному возвращению наших национальных сборных и клубов к участию в международных соревнованиях", - пояснил он.
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