Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФС Александр Дюков выразил сомнение в том, что решение ФИФА о допуске юношеской сборной России до 15 лет к чемпионату мира и фестивалю ФИФА U-15 может быть отменено.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане, и российская команда уже отправила заявку на участие.

Российские команды с 2022 года отстранены от выступлений в официальных международных турнирах по футболу, однако в сентябре 2023 года исполком УЕФА объявил о допуске российских юношеских сборных до 17 лет к международным турнирам, но через месяц отменил это решение.

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил сомнение в том, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отменить свое решение о допуске юношеской сборной России до 15 лет к чемпионату мира и фестивалю ФИФА U-15.

Ранее организация разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Российские команды с 2022 года отстранены от выступлений в официальных международных турнирах по футболу. В сентябре 2023 года исполком УЕФА объявил о допуске российских юношеских сборных до 17 лет к международным турнирам, но отменил это решение через месяц, объяснив это технической невозможностью его исполнения.

"Я в это не верю. Считаю, что наша юношеская команда сможет принять участие, и мы не увидим повторения того, что было в 2023 году, когда ФИФА и УЕФА отменили принятое решение по допуску наших сборных на чемпионат Европы U-17", - сказал Дюков журналистам, отвечая на вопрос о том, не будет ли решение о допуске юношеской сборной отменено, как это произошло ранее с российскими командами U-17.

Глава РФС отметил, что решение о допуске команды U-15 не стало сюрпризом для организации.