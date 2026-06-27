Рейтинг@Mail.ru
В ФИФА заявили о намерении поддерживать футбол в России - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:38 27.06.2026 (обновлено: 12:12 27.06.2026)
В ФИФА заявили о намерении поддерживать футбол в России

Харраз: в ФИФА рады возможности поддерживать развитие футбола в России

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : FIFA Media/X
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель отдела ФИФА по делам управления национальных ассоциаций Ахмед Харраз выступил на ежегодной конференции Российского футбольного союза в Москве.
  • Он заявил, что в ФИФА рады возможности оказывать поддержку развитию футбола в России.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Руководитель отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по делам управления национальных ассоциаций Ахмед Харраз заявил, что в ФИФА рады возможности оказывать поддержку развитию футбола в России.
В субботу Харраз выступил на ежегодной конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве.
"В ФИФА рады возможности оказывать поддержку развитию футбола в России. Мы высоко оцениваем роль РФС, которое обеспечивает создание условий для профессионального роста. ФИФА высоко ценит взаимодействие и подтверждает готовность поддерживать развитие футбола во всех его аспектах. Благодарю за теплую поддержку", - сказал Харраз.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Плел всякую ерунду": Колосков раскритиковал президента ФИФА
20 марта, 12:50
 
ФутболРоссияМоскваМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Англия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Гана
    2
    1
  • Футбол
    28.06 02:30
    Колумбия
    Португалия
  • Футбол
    28.06 02:30
    ДР Конго
    Узбекистан
  • Футбол
    28.06 05:00
    Алжир
    Австрия
  • Футбол
    28.06 05:00
    Иордания
    Аргентина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала