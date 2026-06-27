В ФИФА заявили о намерении поддерживать футбол в России

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Руководитель отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по делам управления национальных ассоциаций Ахмед Харраз заявил, что в ФИФА рады возможности оказывать поддержку развитию футбола в России.

"В ФИФА рады возможности оказывать поддержку развитию футбола в России. Мы высоко оцениваем роль РФС, которое обеспечивает создание условий для профессионального роста. ФИФА высоко ценит взаимодействие и подтверждает готовность поддерживать развитие футбола во всех его аспектах. Благодарю за теплую поддержку", - сказал Харраз.