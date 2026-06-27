Капитан сборной Ирана заявил, что организаторы ЧМ хотят их вылета из ЧМ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Капитан сборной Ирана по футболу Мехди Тареми заявил, что организаторы чемпионата мира в лице Международной федерации футбола (ФИФА) и властей США предпочли бы, чтобы команда поскорее вылетела из турнира.