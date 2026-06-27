Капитан сборной Ирана заявил, что организаторы ЧМ хотят их вылета из ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Ирана по футболу Мехди Тареми заявил, что организаторы чемпионата мира предпочли бы, чтобы иранская команда поскорее вылетела из турнира.
- Сборная Ирана сыграла вничью с египтянами (1:1) и сохранила шансы на выход в 1/16 финала с третьего места в группе.
- Главный тренер иранской команды Амир Галенои заявил, что футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран, им не дают достаточно времени на подготовку и отдых.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Капитан сборной Ирана по футболу Мехди Тареми заявил, что организаторы чемпионата мира в лице Международной федерации футбола (ФИФА) и властей США предпочли бы, чтобы команда поскорее вылетела из турнира.
В субботу сборная Ирана сыграла вничью с египтянами (1:1) и сохранила шансы на выход в 1/16 финала с третьего места в группе. В концовке матча второй гол иранцев был отменен из-за офсайда. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. Главный тренер иранской команды Амир Галенои заявил, что футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран. По словам Галенои, сборной не дают достаточно времени на подготовку и отдых.
"Мы с самого начала жаловались на подобные вещи, это катастрофа на чемпионате мира. Для профессиональных соревнований это неправильно и несправедливо. Никто нам не помогает. Президент ФИФА Джанни Инфантино пришел в нашу раздевалку перед первой игрой и сказал, что решит все проблемы, но на самом деле ФИФА ничего не сделала. Нам приходится самим бороться со всем этим. Я не знаю, хотят они вылета сборной Ирана с чемпионата мира или нет, но с нашей точки зрения, да, хотят. Мне так кажется", - цитирует Тареми Daily Mail.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.