Пенсионеры из ЕС не рады финансированию Киева, заявил Дмитриев

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обедневшие европейские пенсионеры и работники не так радуются помощи Украине в размере сотен миллиардов евро, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Урсула, вероятно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и работники, испытывающие финансовые трудности. Если добавить к этому потери ЕС в размере трех триллионов евро из-за отказа от российского газа, то получится минус 16,5 тысяч евро на каждое домохозяйство в ЕС", - прокомментировал Дмитриев видео с выступлением фон дер Ляйен.