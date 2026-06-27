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Пенсионеры из ЕС не рады финансированию Киева, заявил Дмитриев - РИА Новости, 27.06.2026
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00:58 27.06.2026
Пенсионеры из ЕС не рады финансированию Киева, заявил Дмитриев

Дмитриев: пенсионеры из ЕС не так рады финансированию Киева, как фон дер Ляйен

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обедневшие европейские пенсионеры и работники не так радуются помощи Украине в размере сотен миллиардов евро, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции ЕС выделил Украине 200 миллиардов евро помощи и планирует добавить еще 90 миллиардов в рамках кредита в течение следующих двух лет.
  • Дмитриев отметил, что потери ЕС из-за отказа от российского газа составляют три триллиона евро, что равно минус 16,5 тысяч евро на каждое домохозяйство в ЕС.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обедневшие европейские пенсионеры и работники не так радуются помощи Украине в размере сотен миллиардов евро, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Дмитриев в соцсети Х обратил внимание на недавнее выступление фон дер Ляйен, в котором она с улыбкой заявила, что с начала специальной военной операции ЕС выделил Украине 200 миллиардов евро помощи, а также планирует добавить еще 90 миллиардов в рамках кредита в течение следующих двух лет.
"Урсула, вероятно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и работники, испытывающие финансовые трудности. Если добавить к этому потери ЕС в размере трех триллионов евро из-за отказа от российского газа, то получится минус 16,5 тысяч евро на каждое домохозяйство в ЕС", - прокомментировал Дмитриев видео с выступлением фон дер Ляйен.
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