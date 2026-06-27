Дмитриев высмеял право фон дер Ляйен на кондиционер в ЕК

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял "право" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на кондиционер на рабочем месте в отличие от других сотрудников здания.

Накануне в Бельгии был обновлен температурный рекорд для 25 июня. По данным Королевского метеорологического института, воздух прогрелся до 34,2 градуса, превысив предыдущий максимум, державшийся с 1976 года. Уже несколько дней подряд в стране фиксируются новые суточные температурные рекорды.