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Дмитриев высмеял право фон дер Ляйен на кондиционер в ЕК - РИА Новости, 27.06.2026
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12:20 27.06.2026
Дмитриев высмеял право фон дер Ляйен на кондиционер в ЕК

Дмитриев высмеял право фон дер Ляйен на кондиционер в отличие от других в ЕК

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял ситуацию с доступом к кондиционерам в штаб-квартире Еврокомиссии.
  • В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за жары отключили кондиционеры на большинстве этажей, но не на тех, где работают Урсула фон дер Ляйен и другие комиссары.
  • Сотрудники Еврокомиссии негативно отреагировали на такую ситуацию, назвав ее «позором» и сравнив с «феодализмом».
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял "право" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на кондиционер на рабочем месте в отличие от других сотрудников здания.
Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу с первого по седьмой этаж штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, но эта мера не затронула этажи, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары. По данным газеты, фон дер Ляйен работает на 13 этаже, а большая часть ее комиссаров занимают восьмой или более высокие этажи здания. Как отметила газета, сотрудники Еврокомисии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".
"На верхних этажах здания Еврокомиссии они работают гораздо усерднее, поэтому, конечно, им предоставлено право на кондиционеры, в отличие от обслуживающего персонала на нижних этажах", - прокомментировал новость Дмитриев в соцсети Х.
Накануне в Бельгии был обновлен температурный рекорд для 25 июня. По данным Королевского метеорологического института, воздух прогрелся до 34,2 градуса, превысив предыдущий максимум, державшийся с 1976 года. Уже несколько дней подряд в стране фиксируются новые суточные температурные рекорды.
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В миреРоссияБрюссельБельгияУрсула фон дер ЛяйенКирилл ДмитриевЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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