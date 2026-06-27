В Броктоне четыре человека получили ранения после матча ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В американском городе Броктон (штат Массачусетс) после матча чемпионата мира по футболу минимум четыре человека получили огнестрельные ранения.
- Перестрелки произошли в районе центральной улицы города, где собрались сотни людей после выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира.
- Полиция опубликовала фотографии одного из подозреваемых в стрельбе и обратилась за помощью в его идентификации.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека ранены в небольшом американском городке Броктон (штат Массачусетс) после матча чемпионата мира по футболу, сообщил в субботу телеканал NBC News.
"Как минимум четверо получили огнестрельные ранения после того, как сотни человек собрались в Броктоне после матча чемпионата мира по футболу в пятницу вечером", - говорится в сообщении.
В Броктоне живут около 20 тысяч выходцев из Кабо-Верде. В пятницу многие из них вышли на улицы города после того, как их сборная сенсационно вышла в плей-офф чемпионата мира.
Полиция зафиксировала несколько перестрелок в районе центральной улицы города. Как отмечается в сообщении телеканала, все пострадавшие были отправлены в больницу, характер полученных ими ранений не уточняется.
На своем сайте полиция опубликовала несколько фотографий одного из подозреваемых в стрельбе. На изображениях, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, виден молодой чернокожий мужчина, одетый в темный свитер.
"Полицейские… просят помощи в идентификации этого человека", - говорится в сопроводительном сообщении.
Стали известны 28 из 32 участников плей-офф ЧМ
Вчера, 11:26