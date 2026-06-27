Рейтинг@Mail.ru
В Броктоне четыре человека получили ранения после матча ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:38 27.06.2026
В Броктоне четыре человека получили ранения после матча ЧМ по футболу

В Броктоне 4 человека получили ранения после матча ЧМ по футболу

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском городе Броктон (штат Массачусетс) после матча чемпионата мира по футболу минимум четыре человека получили огнестрельные ранения.
  • Перестрелки произошли в районе центральной улицы города, где собрались сотни людей после выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира.
  • Полиция опубликовала фотографии одного из подозреваемых в стрельбе и обратилась за помощью в его идентификации.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека ранены в небольшом американском городке Броктон (штат Массачусетс) после матча чемпионата мира по футболу, сообщил в субботу телеканал NBC News.
"Как минимум четверо получили огнестрельные ранения после того, как сотни человек собрались в Броктоне после матча чемпионата мира по футболу в пятницу вечером", - говорится в сообщении.
Канадские футболисты Альфонсо Дэвис (слева) и Ричи Ларея на чемпионате мира по футболу в Катаре - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Унылую Канаду тащат на домашнем ЧМ. Сможет ли их остановить дерзкая ЮАР ?
Вчера, 14:47
В Броктоне живут около 20 тысяч выходцев из Кабо-Верде. В пятницу многие из них вышли на улицы города после того, как их сборная сенсационно вышла в плей-офф чемпионата мира.
Полиция зафиксировала несколько перестрелок в районе центральной улицы города. Как отмечается в сообщении телеканала, все пострадавшие были отправлены в больницу, характер полученных ими ранений не уточняется.
На своем сайте полиция опубликовала несколько фотографий одного из подозреваемых в стрельбе. На изображениях, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, виден молодой чернокожий мужчина, одетый в темный свитер.
"Полицейские… просят помощи в идентификации этого человека", - говорится в сопроводительном сообщении.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Стали известны 28 из 32 участников плей-офф ЧМ
Вчера, 11:26
 
ФутболЧМ по футболу 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Англия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Гана
    2
    1
  • Футбол
    28.06 02:30
    Колумбия
    Португалия
  • Футбол
    28.06 02:30
    ДР Конго
    Узбекистан
  • Футбол
    28.06 05:00
    Алжир
    Австрия
  • Футбол
    28.06 05:00
    Иордания
    Аргентина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала