Пять сборных одновременно вышли в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборные Египта, Португалии, Англии и Ганы по футболу одновременно вышли в плей-офф чемпионата мира по ходу третьего тура группового этапа.
- Результат сборной Уругвая гарантирует, что все команды с третьих мест, набравшие минимум 4 очка, попадут в топ-8.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборные Египта, Португалии, Англии и Ганы по футболу одновременно вышли в плей-офф чемпионата мира по ходу третьего тура группового этапа, в котором они еще не сыграли.
В ночь на субботу по московскому времени завершили для себя групповой этап команды группы H. Третью строчку в квартете с 2 баллами заняла сборная Уругвая. Двукратные чемпионы мира не смогли войти в восьмерку лучших команд из 12 сборных, которые займут в своих группах третьи места.
Результат уругвайцев гарантирует, что все команды с третьих мест, набравшие минимум 4 очка, попадут в топ-8. До последних матчей в группе H пять команд из набравших по 4 очка еще не обеспечили себе место в плей-офф. Таким образом, по окончании встреч в группе H в плей-офф вышли сборные Парагвая (группа D), Египта (G), Португалии (K), Англии и Ганы (обе - L).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.