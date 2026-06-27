Рейтинг@Mail.ru
Пять сборных одновременно вышли в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
05:15 27.06.2026
Пять сборных одновременно вышли в плей-офф ЧМ

Сборные Англии, Ганы, Португалии, Египта и Парагвая вышли в плей-офф ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборные Египта, Португалии, Англии и Ганы по футболу одновременно вышли в плей-офф чемпионата мира по ходу третьего тура группового этапа.
  • Результат сборной Уругвая гарантирует, что все команды с третьих мест, набравшие минимум 4 очка, попадут в топ-8.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборные Египта, Португалии, Англии и Ганы по футболу одновременно вышли в плей-офф чемпионата мира по ходу третьего тура группового этапа, в котором они еще не сыграли.
В ночь на субботу по московскому времени завершили для себя групповой этап команды группы H. Третью строчку в квартете с 2 баллами заняла сборная Уругвая. Двукратные чемпионы мира не смогли войти в восьмерку лучших команд из 12 сборных, которые займут в своих группах третьи места.
Результат уругвайцев гарантирует, что все команды с третьих мест, набравшие минимум 4 очка, попадут в топ-8. До последних матчей в группе H пять команд из набравших по 4 очка еще не обеспечили себе место в плей-офф. Таким образом, по окончании встреч в группе H в плей-офф вышли сборные Парагвая (группа D), Египта (G), Португалии (K), Англии и Ганы (обе - L).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Флаг Палестины развернули на трибуне перед матчем сборных Ирана и Египта
04:06
 
ФутболСпортЕгипетПортугалияАнглияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Бельгия
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Иран
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала