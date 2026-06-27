Сборная Испании выбила Уругвай с чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.

Мяч забил Алекс Баэна на 42-й минуте, а уругвайский вратарь Фернандо Муслера был заменен в перерыве из-за допущенной ошибки.

Сборная Испании вышла в плей-офф, а Уругвай не сумел пробиться в плей-офф чемпионата мира, заняв третье место в группе.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы H в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Алекс Баэна (42-я минута). Допустившего ошибку в эпизоде с голом 40-летнего вратаря Фернандо Муслеру главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса заменил в перерыве. В двух предыдущих матчах, с командами Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2), голкипер также совершал помарки, которые привели к трем пропущенным мячам. В компенсированное время красную карточку получил уругвайский полузащитник Агустин Каноббио.

Сборная Испании, набрав 7 очков, заняла первое место в квартете и вышла в плей-офф. В 1/16 финала команда встретится либо с австрийцами, либо с алжирцами.

Уругвайцы с 2 баллами стали третьими в группе и во второй раз подряд не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира.