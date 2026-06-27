Рейтинг@Mail.ru
Сборная Испании выбила Уругвай с чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
05:05 27.06.2026 (обновлено: 05:16 27.06.2026)
Сборная Испании выбила Уругвай с чемпионата мира по футболу

Испания обыграла Уругвай в третьем туре ЧМ по футболу

© REUTERS / Eloisa SanchezЭпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания
Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.
  • Мяч забил Алекс Баэна на 42-й минуте, а уругвайский вратарь Фернандо Муслера был заменен в перерыве из-за допущенной ошибки.
  • Сборная Испании вышла в плей-офф, а Уругвай не сумел пробиться в плей-офф чемпионата мира, заняв третье место в группе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы H в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Алекс Баэна (42-я минута). Допустившего ошибку в эпизоде с голом 40-летнего вратаря Фернандо Муслеру главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса заменил в перерыве. В двух предыдущих матчах, с командами Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2), голкипер также совершал помарки, которые привели к трем пропущенным мячам. В компенсированное время красную карточку получил уругвайский полузащитник Агустин Каноббио.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Уругвай
0 : 1
Испания
42‎’‎ • Алехандро Баэна
(Маркос Льоренте)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Испании, набрав 7 очков, заняла первое место в квартете и вышла в плей-офф. В 1/16 финала команда встретится либо с австрийцами, либо с алжирцами.
Уругвайцы с 2 баллами стали третьими в группе и во второй раз подряд не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Флаг Палестины развернули на трибуне перед матчем сборных Ирана и Египта
04:06
 
ФутболСпортФернандо МуслераАгустин КаноббиоМарсело БьелсаЧМ по футболу 2026УругвайИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Бельгия
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Иран
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала