Сборная Испании выбила Уругвай с чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.
- Мяч забил Алекс Баэна на 42-й минуте, а уругвайский вратарь Фернандо Муслера был заменен в перерыве из-за допущенной ошибки.
- Сборная Испании вышла в плей-офф, а Уругвай не сумел пробиться в плей-офф чемпионата мира, заняв третье место в группе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы H в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Алекс Баэна (42-я минута). Допустившего ошибку в эпизоде с голом 40-летнего вратаря Фернандо Муслеру главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса заменил в перерыве. В двух предыдущих матчах, с командами Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2), голкипер также совершал помарки, которые привели к трем пропущенным мячам. В компенсированное время красную карточку получил уругвайский полузащитник Агустин Каноббио.
27 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Сборная Испании, набрав 7 очков, заняла первое место в квартете и вышла в плей-офф. В 1/16 финала команда встретится либо с австрийцами, либо с алжирцами.
Уругвайцы с 2 баллами стали третьими в группе и во второй раз подряд не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.